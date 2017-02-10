Евкуров заставил стройподрядчика на себе испытать качество краски

В ходе посещения нового здания медицинского учреждения в Назрани глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал от представителя строительной компании и чиновника из дирекции федеральной целевой программы на себе продемонстрировать качество краски. Руководитель региона потребовал от мужчин прислониться одеждой к покрашенной стене. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия»

Как отмечается в публикации, прежде чем потребовать прислониться одеждой к свежевыкрашенной стене Евкуров спросил у подрядчика, какими лакокрасочными материалами они пользовались при внутренней отделке. Представитель строительной фирмы заверил главу региона, что рабочие использовали самую стойку краску. Как отмечается в публикации, прислонившись к стене, мужчины испачкали свою верхнюю одежду. Евкуров потребовал, чтобы они шли домой «в таком же виде», и напомнил, что неоднократно требовал использовать лакокрасочные материалы, которые не оставляют следов на одежде.