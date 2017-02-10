Лавров назвал провокационными действия НАТО у российских границ

Действия НАТО у российских границ носят провокационный и дестабилизирующий характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер. Это и упомянутое развёртывание дополнительных военных контингентов блока в Польше и Прибалтике», — заявил Лавров в интервью газете «Известия».

По его словам, уже ведутся дискуссии о возможности «аналогичных присутствий союзников на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии».

«И последовательная реализация отдельными странами — членами блока национальных планов по модернизации вооружённых сил и строительству новой военной инфраструктуры. И существенный рост масштабов и количества натовских учений вблизи наших границ», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что «особое беспокойство вызывает продолжающееся строительство ПРО США в Европе», которая, по словам главы МИД , имеет «истинную антироссийскую нацеленность».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в феврале 2017 года министры обороны НАТО одобрят меры по усилению присутствия в регионе Чёрного моря.

При этом в МИД отмечали, что Румыния после появления на её территории элементов противоракетной обороны США стала представлять явную угрозу безопасности России.