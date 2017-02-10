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Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

Лавров: российских дипломатов пытаются вербовать
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Попытки вербовки российских дипломатов предпринимаются не только в Соединённых Штатах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Такого рода действия, а также вербовочные подходы, сопровождаемые шантажом и угрозами, не редкость и в других странах – не только в Соединённых Штатах», — заявил он в интервью газете «Известия».
По словам министра, российским дипломатам приходится работать в «весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке».
«В числе примеров – масштабная высылка из США. Это была антироссийская судорога уходившей администрации Барака Обамы», — добавил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что США предприняли попытку завербовать российских дипломатов 14 января.
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Политика
МИД Администрация США
Сергей Лавров Мария Захарова
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