Лавров рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

Попытки вербовки российских дипломатов предпринимаются не только в Соединённых Штатах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Такого рода действия, а также вербовочные подходы, сопровождаемые шантажом и угрозами, не редкость и в других странах – не только в Соединённых Штатах», — заявил он в интервью газете «Известия».

По словам министра, российским дипломатам приходится работать в «весьма непростых условиях, а иногда — в откровенно враждебной обстановке».