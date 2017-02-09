Россию обвинили в подготовке к войне с Западом

Россия демонстративно ведет подготовку к войне с Западом. Такое мнение выразила президент Литвы Даля Грибаускайте . Ее слова передает РИА Новости

«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, мы с беспокойством ожидаем учений «Запад-2017», во время которых концентрируются многочисленные и агрессивные силы, идёт демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявила Грибаускайте.