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Россию обвинили в подготовке к войне с Западом
Россия демонстративно ведет подготовку к войне с Западом. Такое мнение выразила президент Литвы Даля Грибаускайте. Ее слова передает РИА Новости.
«Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, мы с беспокойством ожидаем учений «Запад-2017», во время которых концентрируются многочисленные и агрессивные силы, идёт демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявила Грибаускайте.
Учения вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017» состоятся в сентябре 2017 года. 30 января генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что не видит угрозы со стороны России для восточного фланга военной организации.
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