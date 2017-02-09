В Кремле объяснили причину непреднамеренного удара ВКС в Сирии

Причиной непреднамеренного авиаудара ВКС России в Сирии стала несогласованность координат в ходе операции по освобождению от террористов в районе города Эль-Баба, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент [России Владимир] Путин информировал участников совещания (с Советом безопасности — прим. «Ленты.ру») о недавнем телефонном разговоре с президентом Турции Эрдоганом. Рассказал, в частности, что выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с тем, что сегодня рано утром в результате несогласованности координат при нанесении авиаударов ВКС России по террористам в ходе совместной операции по освобождению Эль-Баба погибли турецкие военнослужащие», — сказал Песков.