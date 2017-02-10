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Кремль назвал источник использованных при ударе ВКС в Аль-Бабе координат
В ходе нанесения авиационных ударов, один из которых повлек гибель военных в районе сирийского города Аль-Баб, российские ВКС опирались на предоставленные турецкой стороной данные. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 10 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«К сожалению, наши военные в ходе нанесения авиационных ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были переданы нам турецкими партнерами и в пределах этих координат турецких военных быть не должно было», — заявил пресс-секретарь президента России.
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