Российский адмирал: ВМС Польши не смогут завоевать господство на Балтике

Военно-морские силы (ВМС) Польши даже к 2030 году не смогут выполнить поставленную им в НАТО задачу по завоеванию господства на Балтике, такое мнение высказал РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

В пятницу Бюро национальной безопасности Польши представило стратегическую концепцию морской безопасности страны с учетом угроз, исходящих, по мнению авторов документа, со стороны России.

Авторы стратегии рекомендуют создать в Польше военно-морской флот (ВМФ) средней численности, способный действовать вдали от территориальных вод в сотрудничестве с большими флотами. Отмечено, что польский флот должен быть современным, отвечающим требованиям союзнических войск при одновременном сокращении числа кораблей, не отвечающих нужному уровню боевого потенциала.

Валуев напомнил, что в 1946 году Советский Союз передал Польше 23 корабля: девять тральщиков, 12 морских охотников, два торпедных катера и две подводные лодки. С 1955 по 1991 год Польская Народная Республика являлась участником Варшавского Договора, в марте 1999 года РП вступила в НАТО.

"Военно-морские силы Республики Польша — одни из самых, мягко говоря, стареющих. В ВМС РП на 2012 год находился 41 боевой корабль, из них пять подводных лодок, два фрегата, корвет. Причем, подлодки — одна советская и четыре шведских, из которых самая молодая — 40 лет. То есть субмарины в боевом составе числятся только на бумаге. Строительство среднего военного корабля занимает около пяти лет. После 2018 года польский флот при таком раскладе будет не способен выполнять поставленные задачи. К 2030 году военно-морские силы РП, по мнению депутатов польского сейма, должны быть полностью обновлены", — сказал Валуев.

По его информации, должны быть построены три подлодки, три корабля обороны побережья, три корабля с противоминными возможностями, три тральщика, два спасателя, два корабля радиоэлектронной разведки и семь судов обеспечения; обустроены две военно-морские базы — в Гдыне и Свиноустье.

"В течение 10 лет необходимо вложить в это строительство до 10 миллиардов долларов США. Но эта национальная программа из-за отсутствия денег принята не будет, потому что поляки еще с американцами за истребители F-16 не рассчитались. Принимаемые решения превышают экономические, финансовые возможности. Даже урезанный вариант польской кораблестроительной программы до 2030 года является трудно достижимым из-за больших затрат. Польский народ может, как говорится, остаться без штанов, и за это будет клеймить позором свою законодательную и исполнительную власть", — считает адмирал.

Он отметил, что "полякам в НАТО зоной ответственности определили Балтийское море, а целью — достижение господства на Балтийском театре".

"Но для этого у Польши денег нет, выполнение кораблестроительной программы займет многие десятилетия. Эта задача нереальная. К тому же, если оценить поляков как моряков, то к их стыду они к хорошим морякам не относятся. И если, допустим, ВМФ России будет поставлена задача уничтожить, предположим, уже построенные корабли, которые только планируется ввести в боевой состав польского флота к 2030 году, то это будет не очень сложная задача", — уверен Валуев.

"Польские ВМС, отвечающие в НАТО за Балтику, находятся в плачевном состоянии. Но проблема старения характерна и для ВМФ России, в частности для Балтийского флота. Поэтому очень правильно, что у нас принята и выполняется программа перевооружения до 2020 года", — добавил адмирал.