Ждуна признали главным символом России

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, политолог Дмитрий Травин заявил, что главным символом России является ставшая мемом скульптура Ждуна. Об этом пишут «Ведомости»

Политолог отметил, что до появления Ждуна главным российским символом он считал Чебурашку. «Русский Ждун грустный, ленивый и вялый. Но симпатичный. Он оброс жирком, повесил нос и сложил ручки на животике со складками жира, поскольку в стране давно царит застой и нет условий ни для политической, ни для гражданской, ни для инвестиционной активности. Но Ждун - оптимист. Он не отчаивается. Он затаился и ждет», - пояснил Травин.

Также политолог рассказал о категории молодых Ждунов, которые ждут, пока действующие элиты уйдут и уступят им место в госкомпаниях. Старые Ждуны, считает Травин, ждут «наведения порядка, уничтожения врагов, возрождения СССР, братской дружбы народов, дешёвой отечественной колбасы и хороших импортных таблеток, позволяющих ее переварить».

Однако, по мнению политолога, и после 2018 года Ждун продолжит сидеть, сложив руки на животе.

Скульптуру Ждуна создала голландская художница Маргрит ван Брифорт. В одном из интервью она рассказала, что в других странах Ждун такого фурора как в России не вызвал. Мем даже вышел за пределы интернета и стал героем сюжетов на российских каналах. Ван Брифорт рассказала, что на создание Ждуна ее вдохновили люди, которые сидят в очереди к врачу в ожидании диагноза.