"У нас столько хакеров нет". В МИД ответили на обвинения Осло в кибератаках

Мария Захарова. Последние заявления ряда западных стран об имевших место возможных хакерских атаках со стороны РФ похожи на флешмоб, у России вряд ли найдется столько хакеров, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ

По ее словам, эта тема никуда не исчезла из медиапространства, а вновь набирает обороты.

"Речь идет об обвинениях России в хакерских атаках. Тренд подхвачен во всем мире, заданное американцами, Вашингтоном, ушедшей командой Барака Обамы дело живет, развивается. К сожалению, мы констатируем, что информационная кампания продолжает активно подогреваться в западном медийном пространстве. Этот флешмоб набирает все новых и новых участников. Среди отметившихся в последнее время — Канада, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Чехия, Эстония. Слушайте, у нас столько хакеров нет, правда", — сказала Захарова на брифинге.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ ФСБ , за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.