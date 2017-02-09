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РИА Новости

"У нас столько хакеров нет". В МИД ответили на обвинения Осло в кибератаках

Захарова иронично ответила на обвинения Осло в кибератаках
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Последние заявления ряда западных стран об имевших место возможных хакерских атаках со стороны РФ похожи на флешмоб, у России вряд ли найдется столько хакеров, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, эта тема никуда не исчезла из медиапространства, а вновь набирает обороты.
"Речь идет об обвинениях России в хакерских атаках. Тренд подхвачен во всем мире, заданное американцами, Вашингтоном, ушедшей командой Барака Обамы дело живет, развивается. К сожалению, мы констатируем, что информационная кампания продолжает активно подогреваться в западном медийном пространстве. Этот флешмоб набирает все новых и новых участников. Среди отметившихся в последнее время — Канада, Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Чехия, Эстония. Слушайте, у нас столько хакеров нет, правда", — сказала Захарова на брифинге.
В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства РФ.
В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.
Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".
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