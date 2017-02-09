«Непонятно»: В Кремле прокомментировали возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в японских СМИ информация о передаче Курил Японии во временное пользование не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности», - сказал представитель Кремля.

Ранее Россия и Япония договорились провести в марте первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.