Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"Непонятно": В Кремле прокомментировали возможность передачи Курил Японии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившаяся в японских СМИ информация о передаче Курил Японии во временное пользование не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.
«Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности», - сказал представитель Кремля.
Ранее Россия и Япония договорились провести в марте первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились о совместной хоздеятельности на четырех островах южных Курил. Эта деятельность будет осуществляться на основе российского законодательства. Также было подписано соглашение о доступе граждан Японии на острова. По итогам встречи в Кремле заявили, что Путин и Абэ не обсуждали вопрос территориальной принадлежности островов.
Оставить комментарий