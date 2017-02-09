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Песков опроверг информацию о возможной передаче Курил во временное пользование Японии
Пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения японских СМИ о том, что Курильские острова могут быть переданы Токио во временное пользование, передает ТАСС.
"Непонятно происхождение этой информации, это не соответствует действительности", - заявил Песков.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что ведение совместной экономической деятельности на южных Курильских островах может стать большим плюсом на пути к решению проблемы заключения мирного договора между Японией и Россией.
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