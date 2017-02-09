МИД: Румыния стала угрозой для России после размещения ПРО США

Директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко заявил, что Румыния стала представлять угрозу для России после того, как на ее территории разместили элементы противоракетной обороны, сообщает «Интерфакс»

По его словам, правительство Румынии превратило страну в форпост, для РФ это явная угроза. Отмечается, что румынской стороне об этом заявлено публично. Боцан-Харченко также добавил, что такие решения направлены в первую очередь против России.

При этом дипломат заметил, что основы для сотрудничества все же еще есть. Российская сторона будет стремиться к конструктивному взаимодействию.