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МИД: Румыния стала угрозой для России после размещения ПРО США
Директор четвертого европейского департамента МИД России Александр Боцан-Харченко заявил, что Румыния стала представлять угрозу для России после того, как на ее территории разместили элементы противоракетной обороны, сообщает «Интерфакс».
По его словам, правительство Румынии превратило страну в форпост, для РФ это явная угроза. Отмечается, что румынской стороне об этом заявлено публично. Боцан-Харченко также добавил, что такие решения направлены в первую очередь против России.
При этом дипломат заметил, что основы для сотрудничества все же еще есть. Российская сторона будет стремиться к конструктивному взаимодействию.
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