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Крымские татары призвали ООН признать присоединение полуострова к России
ООН, 8 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. Крымско-татарская общественная организация призвала Генеральную Ассамблею ООН признать провозглашение независимости Республики Крым и присоединения к России; обращение было передано в ООН делегацией РФ.
В обращении к Генеральной Ассамблее ООН и Европейскому парламенту межрегиональное общественное движение крымско-татарского народа "Къырым" призывает "признать провозглашение независимости Республики Крым и свободное присоединение к РФ не противоречащими нормам международного права", "осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении РФ, Республики Крым и города Севастополь", а также "снять политические и экономические санкции" в отношении России, Республики Крым и города Севастополь.
Документ подписал глава движения и вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов. Отмечается, что данное обращение было принято на пятом съезде Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа "Къырым" 10 декабря 2016 года в Симферополе.
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