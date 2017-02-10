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Поклонская просит Центр "Э" проверить протестующих против "Матильды"
Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Центр противодействия экстремизму запрос о проверке движения "Христианское государство — Святая Русь", участники которого угрожали режиссеру Алексею Учителю в связи с выходом его фильма "Матильда", передает "Дождь".
"Собственно говоря, для этого я и написала депутатский запрос, отправила его на имя руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД России, чтобы правоохранители провели соответствующую проверку на предмет существования такого движения, существует ли оно вообще, ― потому что я даже ранее не знала, что оно такое есть, ― и на предмет наличия в таких вот призывах, если они были, действительно признаков состава правонарушения уголовного либо административного, чтобы привлекли к ответственности, поскольку это недопустимо", - сказала она.
Она также отметила, что не считает данное движение православным и впервые услышала о нем из СМИ со слов самого Учителя.
Ранее в РПЦ заявили, что угрозы и экстремистские заявления о "Матильде" не имеют отношения к церкви.
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