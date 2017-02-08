В МИД прокомментировали решение США пересмотреть ядерную доктрину

Москва надеется, что новый вариант ядерной доктрины США не будет предусмотрена возможность безразмерного применения данного типа оружия. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил источник РИА Новости в МИД России

По его словам, изменение доктринальных установок — дело совершенно нормальное. «Вопрос в том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться», — отметил источник.

При этом он напомнил, что действующая в настоящее время концепция «предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются жизненно важные интересы США». «Что это такое? Никто не знает. Это будет определять для себя администрация США , четкости никакой на этот счет нет», — уточнил источник.

Отсутствие критериев, отметил он, отличает американскую доктрину от российской, в которой «четко определены обстоятельства, в которых теоретически возможно применение ядерного оружия».

Ранее 7 февраля начальник штаба американских Военно-воздушных сил (ВВС) генерал Дэвид Голдфин сообщил, что США намерены весной пересмотреть своею доктрину применения ядерного оружия. «Пришло время, как и при любой другой новой администрации, бросить свежий взгляд на ядерный комплекс, который бы привел к выработке стратегических политических наставлений министерству обороны относительно того, куда нас хочет направить администрация», — цитирует его ТАСС.