Путин подписал закон о декриминализации побоев

Теперь за побои в отношении близких лиц грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до полугода либо арест на срок до трех месяцев. Однако, согласно тексту закона, за повторно совершенные побои предусмотрено уголовное наказание. Близкими лицами в данном случае считаются близкие родственники, опекуны, попечители и сожители.

Как говорится в пояснительной записке, целью авторов закона было устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса России (УК РФ). После исключения из статьи 116 УК формулировки «в отношении близких лиц» уголовно наказуемыми останутся побои по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков , комментируя декриминализацию семейных побоев, заявил, что не нужно «гипертрофированно оценивать различные проявления семейных отношений».