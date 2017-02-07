В ДНР считают, что Меркель не будет противостоять России ради Украины

"Вряд ли она готова нести большие репутационные потери и риски, противостоять Москве или Вашингтону ради Порошенко. В этом разговоре, думаю, российский лидер четко расставил акценты: так безучастно и безнаказанно фрау Меркель не сможет действовать дальше и покрывать украинского президента. Да и тот сам понимает, что он остался один на один со своими проблемами и никакой политической поддержки он получить не сможет", - сказал он.

Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила о том, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе и реализацию минских соглашений.