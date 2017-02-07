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Газета.Ru

В ДНР считают, что Меркель не будет противостоять России ради Украины

ДНР: Меркель не будет противостоять России ради Украины
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Председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не будет противостоять России ради Украины, передает ФАН.
"Вряд ли она готова нести большие репутационные потери и риски, противостоять Москве или Вашингтону ради Порошенко. В этом разговоре, думаю, российский лидер четко расставил акценты: так безучастно и безнаказанно фрау Меркель не сможет действовать дальше и покрывать украинского президента. Да и тот сам понимает, что он остался один на один со своими проблемами и никакой политической поддержки он получить не сможет", - сказал он.
Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила о том, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе и реализацию минских соглашений.
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Владимир Политика
Ангела Меркель Владимир Путин Владимир Рогов
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