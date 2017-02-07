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В ДНР считают, что Меркель не будет противостоять России ради Украины
Председатель Комитета государственного строительства Новороссии Владимир Рогов заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель не будет противостоять России ради Украины, передает ФАН.
"Вряд ли она готова нести большие репутационные потери и риски, противостоять Москве или Вашингтону ради Порошенко. В этом разговоре, думаю, российский лидер четко расставил акценты: так безучастно и безнаказанно фрау Меркель не сможет действовать дальше и покрывать украинского президента. Да и тот сам понимает, что он остался один на один со своими проблемами и никакой политической поддержки он получить не сможет", - сказал он.
Ранее пресс-служба правительства Германии сообщила о том, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе и реализацию минских соглашений.
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