Путин подписал закон о персональных данных

В России наказание за нарушение законодательства в области персональных данных будет ужесточено. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Штраф за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных российским законодательством, либо обработку персональных данных, несовместимых с целями их сбора, теперь составляет от 1 тысячи до 3 тысяч рублей для гражданина, от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Отмечается, что подобные штрафы предусмотрены для тех случаев, когда действия правонарушителя не являются уголовно наказуемым деянием.

Кроме того, обработка персональных данных без письменного согласия их субъекта в тех случаях, когда получение подобное согласия требуется законодательством, предполагает штраф для гражданина от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 15 тысяч до 75 тысяч рублей для юридических лиц.