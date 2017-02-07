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Путин подписал закон о декриминализации побоев

Путин отменил уголовное наказание за побои в семье
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Президент России Владимир путин подписал закон о декриминализации побоев в семье.
1 февраля Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких.
Ранее сообщалось, что данный закон приняла Госдума.
Проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений УК России, которые возникли после того, как в июле 2016 года был принят закон, которым ст. 116 УК России была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 116 УК России, которые исключают побои в отношении близких лиц из числа преступлений.
Согласно тексту документа, лицо, которое повторно совершает подобное деяние, будет привлекаться уже по нормам уголовного законодательства.
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