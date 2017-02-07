Президент России Владимир путин подписал закон о декриминализации побоев в семье.

1 февраля Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких.

Ранее сообщалось, что данный закон приняла Госдума

Проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений УК России, которые возникли после того, как в июле 2016 года был принят закон, которым ст. 116 УК России была установлена ответственность за побои в отношении близких лиц.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 116 УК России, которые исключают побои в отношении близких лиц из числа преступлений.

Согласно тексту документа, лицо, которое повторно совершает подобное деяние, будет привлекаться уже по нормам уголовного законодательства.