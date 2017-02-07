В МГУ отказались рассматривать диссертацию Мединского по существу

«Ознакомившись с представленными материалами, диссертационный совет № 501.001.72 ВАК РФ на базе Московского государственного университета имени Ломоносова при историческом факультете не видит оснований для их дальнейшего рассмотрения ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», - заявил Тучков.

Кроме того, Тучков добавил, что на совещании диссертационного совета при историческом факультете МГУ было рассмотрено заявление участника сообщества «Диссернет» Ивана Бабицкого , относящегося к соисканию ученой степени доктора исторических наук Владимира Мединского. По мнению Бабицкого, работа Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков» не имеет научной ценности.

Заявление о лишении ученой степени российского министра культуры должны были рассмотреть в октябре 2016 года в Уральском федеральном университете (УрФУ). Совещание было перенесено по просьбе самого Мединского. Министр сослался на то, что не сможет присутствовать лично на заседании. Позднее заявление о рассмотрении дела о лишении главы ведомства ученой степени было отозвано Высшей аттестационной комиссией (ВАК). По словам главы комиссии Владимира Филиппова, заявление было отозвано в связи с истечением двухмесячного срока, отведенного на рассмотрение.