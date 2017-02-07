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Райкин объяснил своё высказывание о России
Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что слова о России как о «некрофильском государстве» - это фраза из моноспектакля «Над балаганом небо». Об этом сообщает «Интерфакс».
Артист напомнил, что этот спектакль он играет уже 15 лет. Райкин пояснил, что слова эти произносятся с опорой на строку из «Бориса Годунова»: «Они любить умеют только мертвых».
В моноспектакле, с которым Райкин выступил в петербургской филармонии имени Шостаковича, идет речь о судьбах русских поэтов Николая Гумилева, Марины Цветаевой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Иосифа Бродского и других. В ходе выступления Райкин произносит, что гениев в России всегда «вытравливали».
«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», - так звучит одна из реплик спектакля.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также попросил не выдергивать из контекста слова из спектакля Райкина. По мнению Пескова, «если это отдельно взять из контекста, может быть, это не совсем благовидное слово в отношении России, но он говорил о другом».
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