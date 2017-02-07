Райкин объяснил своё высказывание о России

Руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин заявил, что слова о России как о «некрофильском государстве» - это фраза из моноспектакля «Над балаганом небо». Об этом сообщает «Интерфакс»

Артист напомнил, что этот спектакль он играет уже 15 лет. Райкин пояснил, что слова эти произносятся с опорой на строку из « Бориса Годунова »: «Они любить умеют только мертвых».

«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», - так звучит одна из реплик спектакля.