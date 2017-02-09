Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

«Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлекшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб», — заявили в пресс-службе президента России

Также главы государств обсудили сирийский конфликт и реализацию итогов встречи по арабской республике в Астане. В сообщении подчеркивается, что Путин и Эрдоган договорились о наращивании координации по военной линии во время операции в Сирии против террористических группировок. Во время телефонного разговора политики также затронули тему развития российско-турецкий отношений в торгово-экономической и других сферах.

8 февраля турецкая армия и бойцы сирийской вооруженной оппозиции вошли в город Эль-Баб, который ранее удерживали боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Во время военной операции погибли двое турецких военнослужащих, еще 15 получили легкие ранения. Турецкой армии удалось захватить стратегические высоты в городе и уничтожить 58 боевиков ИГ. Операция в Эль-Бабе координируется с российским военным командованием.

23-24 января в казахстанской столице Астане прошли переговоры с участием представителей сирийских властей и делегации вооруженной оппозиции. Также в переговорах приняли участие представители России, Ирана и Турции. Стороны договорились о создании трехстороннего механизма для контроля режима прекращения огня в Сирии. 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии был объявлен режим прекращения огня. Договоренности не распространяются на террористические организации/