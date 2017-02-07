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Главу Крыма Аксенова шокировала укладка асфальта в лужу
Глава Крыма рассказал о том, как стал свидетелем необычного способа укладки асфальта во время поездки в Белогорский район республики. По дороге в село Васильевка он и его спутники увидели, как горячий асфальт под дождем высыпают в лужу.
«Честно говоря, легкий шок был», - признался Аксенов. Он отметил, что к его визиту спешно готовились. В итоге он вынужден был остановиться и прекратить укладку асфальта.
Глава Крыма назвал ситуацию неприемлемой, и попросил прокуратуру подключиться к этому вопросу. «Эту работу никому не засчитывать, ни в какие сметы это не должно ложиться и утверждаться, акты выполненных работ не принимать», - подчеркнул он.
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