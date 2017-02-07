Поклонская рассказала, какое имущество будет указано в её депутатской декларации

Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов Наталья Поклонская в интервью RT рассказала, какое имущество она планирует задекларировать.

«Я планирую сдать декларацию в кратчайшие сроки. Уже в феврале мы её подготовим с моими помощниками. По сути у меня ничего не поменялось по сравнению с прошлым периодом. Поэтому труда не составит оформить эту декларацию, собрать все необходимые справки и сдать до 1 апреля. В декларации за 2016 год будет записана служебная квартира в Симферополе, которая полагалась мне как прокурору Республики Крым. Московской служебной квартиры там не будет - документы на неё были окончательно оформлены только в январе. Своего жилья, к сожалению, нет», — рассказала депутат.

При этом она не назвала точную сумму доходов из-за отсутствия на руках всех необходимых справок.

Кроме того, Поклонская сообщила, что будет задекларировано то, что касается её лично и её несовершеннолетней дочери Анастасии.