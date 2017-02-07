В США создадут новый центр для информационной войны против РФ

По словам сенатора Мерфи, раньше центру выделяли всего 5 миллионов долларов в год, но для информационной борьбы с Россией его финансирование могут увеличить в 16 раз. Если идея сенаторов будет одобрена, центр займется отслеживанием иностранных пропагандистских кампаний, анализом их тактики и выделением грантов для зарубежных журналистов и организаций. Сенаторы хотят, чтобы центр начал работу уже в 2017 году.

The Daily Beast отмечает, что этот центр может стать первым централизованным способом информационной борьбы с Россией с 1990-х годов, когда такие методы признали устаревшими в связи с окончанием холодной войны.