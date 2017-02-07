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В США создадут новый центр для информационной войны против РФ
Американские сенаторы Крис Мерфи и Роб Портман выдвинули инициативу по борьбе с «российской пропагандой». Об этом пишет The Daily Beast.
По данным издания, сенаторы, в частности, предложили создать центр для ведения «информационной войны» против России. Для такой работы может быть использована относящаяся к Госдепу США служба под названием Центр глобального взаимодействия. Он был создан администрацией экс-президента США Барака Обамы для противодействия пропаганде террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
По словам сенатора Мерфи, раньше центру выделяли всего 5 миллионов долларов в год, но для информационной борьбы с Россией его финансирование могут увеличить в 16 раз. Если идея сенаторов будет одобрена, центр займется отслеживанием иностранных пропагандистских кампаний, анализом их тактики и выделением грантов для зарубежных журналистов и организаций. Сенаторы хотят, чтобы центр начал работу уже в 2017 году.
The Daily Beast отмечает, что этот центр может стать первым централизованным способом информационной борьбы с Россией с 1990-х годов, когда такие методы признали устаревшими в связи с окончанием холодной войны.
В ноябре прошлого года Европарламент одобрил резолюцию, осуждающую «российскую пропаганду». Российское руководство обвинили в финансировании «ангажированных СМИ» в Европе, а также в фальсификации истории и попытках расколоть Евросоюз. Теперь в ЕС планируют увеличить финансирование внешнеполитической службы, которая занимается «противодействием пропаганде».
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