Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Рогозин нашел вождя «древних укров»
Планы по установке в центре украинского города Днепр статуи так называемого «Ждуна» прокомментировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Рогозина в Facebook.
«Днепрождун Безвиз - вождь древних укров», - написал Рогозин.
Предполагается, что статую установят напротив городской администрации.
«Ждун» - скульптура нидерландской художницы Маргрит ван Брифорт Homunculus Loxodontus. Существо представляет собой помесь слона и насекомого.
В интернете изображение «Ждуна» превратилось в мем. Пользователи социальных сетей с помощью подписей превращали необычное существо в бухгалтера, тещу, соседа грустного Киану Ривза, сидящего на скамейке, президента Украины Петра Порошенко, ожидающего безвизовый режим с Европейским союзом, и главу фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко, ожидающей встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
В мире Нидерланды Политика США Еще 1 тег
Оставить комментарий