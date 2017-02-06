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В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией
На границе России и Белоруссии была установлена пограничная зона для борьбы с наркотрафиком, незаконной миграцией и контрабандой. С таким заявлением выступили в Центре общественных связей ФСБ России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей», — говорится в заявлении ведомства.
Пограничная зона, согласно приказам ФСБ, была создана в Псковской, Брянской и Смоленской областях на границе с Белоруссией. Согласно документам, решение было принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».
Установление пограничной зоны стало ответом на подписанный 9 января белорусским президентом Александром Лукашенко указ, разрешающий безвизовый въезд в республику на срок не более пяти суток гражданам 80 стран. В список стран, которые подпадают под указ главы Белоруссии, входят все страны-члены Европейского союза, США, Япония, Индонезия и Бразилия. Александр Лукашенко назвал установление пограничной зоной «бездумными, нескоординированными шагами», которые, по мнению президента республики, ухудшают отношения между двумя странами.
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