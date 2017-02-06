В ФСБ объяснили создание пограничной зоны с Белоруссией

На границе России и Белоруссии была установлена пограничная зона для борьбы с наркотрафиком, незаконной миграцией и контрабандой. С таким заявлением выступили в Центре общественных связей ФСБ России . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей», — говорится в заявлении ведомства.

Пограничная зона, согласно приказам ФСБ, была создана в Псковской, Брянской и Смоленской областях на границе с Белоруссией. Согласно документам, решение было принято для «создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации».