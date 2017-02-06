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Россия отказала Украине в задержании Януковича
Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ
Генеральная прокуратура России отказала Украине во временном задержании экс-президента Украины Виктора Януковича. С таким заявлением выступили в российском ведомстве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«В 2015-2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича В.Ф. до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована», — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Как отмечается в публикации, выдача, согласно статье конвенции, не осуществляется в том случае, если «преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением». Также, по словам Куренного, Генпрокуратура России отказывала Украине в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.
Виктор Янукович занимал должность главы украинского государства с 2010 по 2014 год. Политик был вынужден бежать из страны в связи с угрозой личной безопасности. В феврале 2014 года на Украине после многомесячных акций протеста произошел государственный переворот. Поводом к протестам послужил отказ Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Во время ожесточенных столкновений демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов погибли 106 человек. В настоящий момент Янукович имеет временное убежище в России и проживает в Ростове-на-Дону. Все его имущество на Украине арестовано. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено уголовное дело по статье "госизмена".
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