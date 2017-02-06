Россия отказала Украине в задержании Януковича

«В 2015-2016 годах из Генеральной прокуратуры Украины в связи с проведением досудебных расследований по ряду уголовных производств поступали ходатайства о временном задержании и взятии под стражу Януковича В.Ф. до получения запросов о его выдаче. По результатам рассмотрения указанные ходатайства были оставлены без удовлетворения по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 Европейской конвенции о выдаче от 13.12.1957, о чем украинская сторона проинформирована», — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной

Как отмечается в публикации, выдача, согласно статье конвенции, не осуществляется в том случае, если «преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением». Также, по словам Куренного, Генпрокуратура России отказывала Украине в удовлетворении ходатайств в 2015-2016 годах.