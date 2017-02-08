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СМИ сообщили о скорой отставке губернатора Рязанской области
Глава Рязанской области Олег Ковалев может покинуть должность на следующей неделе. На посту губернатора региона его сменит депутат Государственной думы Николай Любимов. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
В своем сообщении телеканал ссылается на три источника, близких к Кремлю. Сам губернатор на телефонные звонки не отвечает, а в его приемной новость комментировать отказались. Олег Ковалев в случае отставки станет четвертым российским губернатором, покинувшем свой пост с начала 2017 года. Николай Любимов, комментируя возможное назначение, заявил, что ничего об этом не знает.
12 января в отставку подал глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, его сменил на посту Мурат Кумпилов. 6 февраля с должности губернатора ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, а 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Ранее ряд СМИ предсказывал скорую отставку пяти губернаторов. Как отмечалось в публикациях, под особым наблюдением находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Рязанской области Олег Ковалев и возглавляющий Свердловскую область Евгений Куйвашев. Также среди губернаторов, которых могут отправить в отставку, назывались Сергей Митин из Новгородской области и Павел Коньков из Ивановской области.
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