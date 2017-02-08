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СМИ сообщили о скорой отставке губернатора Рязанской области

СМИ сообщили о скорой отставке губернатора Рязанской области
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Глава Рязанской области Олег Ковалев может покинуть должность на следующей неделе. На посту губернатора региона его сменит депутат Государственной думы Николай Любимов. Об этом сообщает телеканал «Дождь».
В своем сообщении телеканал ссылается на три источника, близких к Кремлю. Сам губернатор на телефонные звонки не отвечает, а в его приемной новость комментировать отказались. Олег Ковалев в случае отставки станет четвертым российским губернатором, покинувшем свой пост с начала 2017 года. Николай Любимов, комментируя возможное назначение, заявил, что ничего об этом не знает.
12 января в отставку подал глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, его сменил на посту Мурат Кумпилов. 6 февраля с должности губернатора ушел глава Пермского края Виктор Басаргин, а 7 февраля - глава Бурятии Вячеслав Наговицын.
Ранее ряд СМИ предсказывал скорую отставку пяти губернаторов. Как отмечалось в публикациях, под особым наблюдением находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернатор Рязанской области Олег Ковалев и возглавляющий Свердловскую область Евгений Куйвашев. Также среди губернаторов, которых могут отправить в отставку, назывались Сергей Митин из Новгородской области и Павел Коньков из Ивановской области.
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Политика Рязань
Госдума
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