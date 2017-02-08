СМИ сообщили о скорой отставке губернатора Рязанской области

В своем сообщении телеканал ссылается на три источника, близких к Кремлю. Сам губернатор на телефонные звонки не отвечает, а в его приемной новость комментировать отказались. Олег Ковалев в случае отставки станет четвертым российским губернатором, покинувшем свой пост с начала 2017 года. Николай Любимов, комментируя возможное назначение, заявил, что ничего об этом не знает.