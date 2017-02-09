«Дождь»: губернатором Рязанской области может стать депутат Госдумы Николай Любимов

Николай Любимов. Руководителя Рязанской области Олега Ковалева могут уволить в этом году. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Господина Ковалева может сменить бывший вице-губернатор Калужской области, депутат Госдумы

Олег Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 года. По данным телеканала, решение об увольнении связано с его проблемами со здоровьем. В этом году у господина Ковалева истекает срок полномочий, и ему будет сложно отработать еще один срок, отмечает источник.

Подробнее о назначении читайте в материале «Ъ» «Новый глава Бурятии прибыл по транспортной линии».