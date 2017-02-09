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«Дождь»: губернатором Рязанской области может стать депутат Госдумы Николай Любимов

Олег Ковалев
Олег Ковалев
Фото:
Руководителя Рязанской области Олега Ковалева могут уволить в этом году. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Господина Ковалева может сменить бывший вице-губернатор Калужской области, депутат Госдумы Николай Любимов.
Олег Ковалев возглавлял Рязанскую область с 2008 года. По данным телеканала, решение об увольнении связано с его проблемами со здоровьем. В этом году у господина Ковалева истекает срок полномочий, и ему будет сложно отработать еще один срок, отмечает источник.
Напомним, ранее о своей отставке объявил глава Бурятии Вячеслав Наговицын, чей срок полномочий истекал в мае. Его сменил замминистра транспорта РФ Алексей Цыденов, который, как и ставший накануне врио главы Пермского края Максим Решетников, работал в правительстве Владимира Путина.
Подробнее о назначении читайте в материале «Ъ» «Новый глава Бурятии прибыл по транспортной линии».
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Политика Рязань
Госдума
Николай Любимов Алексей Цыденов Вячеслав Наговицын Владимир Путин Еще 2 тега
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