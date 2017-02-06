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Рогозин рассказал, кто был вождем «древних укров»
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал на своей странице в Facebook новость об установке в центре украинского города Днепра двухметровой статуи гибрида насекомого и слона, которая стала популярна в Сети как персонаж по имени Ждун.
Днепрождун - вождь древних укров https://t.co/yJR1bsGpZm— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 6 февраля 2017 г.
«Днепрождун Безвиз – вождь древних укров», – написал вице-премьер, комментируя сообщение о планах украинских властей.
Как отмечает РИА Новости, данную информацию подтвердил сам градоначальник Днепра Борис Филатов. По его словам, уже идут переговоры со скульптором из Нидерландов об установке изваяния. По предварительным данным, власти города могут установить Ждуна из бетона возле горадминистрации.
Ранее сообщалось, что в Сети стал популярен мем с изображением украинского президента Петра Порошенко в образе знаменитого Ждуна. Таким образом украинцы посмеялись над долгими попытками Киева вступить в НАТО и добиться безвизового режима с Европой.
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