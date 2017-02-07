Глава Бурятии подал в отставку

В ходе пресс-конференции Наговицын заявил журналистам, что не будет баллотироваться на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», - пояснил он.

Наговицын отметил, что «честно отработал два срока», и, по его мнению, «этого достаточно». «Во всем мире придерживаются этого же принципа - два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», - сказал он. При этом пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев назвал решение губернатора «неожиданным», отмечает РИА Новости . Накануне источники агентства в правительстве республики заявляли о планах Наговицына баллотироваться на новый срок.

Первый срок Наговицына на посту главы Бурятии начался в 2007 году. В 2012 году Путин принял его досрочную отставку, тогда же народный Хурал (парламент) утвердил Наговицына на должность губернатора. Его второй срок истекает в мае 2017 года.