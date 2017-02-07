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Глава Бурятии подал в отставку
Глава республики Бурятия Вячеслав Наговицын объявил о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции Наговицын заявил журналистам, что не будет баллотироваться на третий срок и в ближайшее время обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.
«Я отработал полных два срока. Формально есть повод для того, чтобы пойти на третий срок, но ситуация подсказывает, что на сегодня есть позиция, что нужны перемены в республике», - пояснил он.
Наговицын отметил, что «честно отработал два срока», и, по его мнению, «этого достаточно». «Во всем мире придерживаются этого же принципа - два срока. Должна быть ротация. При ротации приходит новая свежая волна», - сказал он. При этом пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев назвал решение губернатора «неожиданным», отмечает РИА Новости. Накануне источники агентства в правительстве республики заявляли о планах Наговицына баллотироваться на новый срок.
Первый срок Наговицына на посту главы Бурятии начался в 2007 году. В 2012 году Путин принял его досрочную отставку, тогда же народный Хурал (парламент) утвердил Наговицына на должность губернатора. Его второй срок истекает в мае 2017 года.
На этой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник написала о готовящейся отставке нескольких губернаторов. Помимо ухода Наговицына, собеседник издания анонсировал отставку глав Карелии (Александр Худилайнен), Рязанской области (Олег Ковалев), Свердловской области (Евгений Куйвашев), Новгородской области (Сергей Митин), Ивановской области (Павел Коньков) и Пермского края (Виктор Басаргин). Последний уже подал прошение о досрочной отставке.
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