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СМИ: Отставки пяти губернаторов в РФ пройдут в ближайшие дни
В России в ближайшие дни могут произойти отставки пяти губернаторов, сообщает газета «Ведомости».
Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в проблемных регионах в преддверии президентских выборов. Первый шаг — объявление об отставке пяти губернаторов. Данное решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.
Среди тех, кто может уйти в отставку, называются губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев, Сергей Митин и Павел Коньков. Также в числе возможных отставников названы губернаторы Бурятии и Пермского края Вячеслав Наговицын и Виктор Басаргин.
При этом, по словам источника издания, замены ожидаются не везде.
В управлении внутренней политики от комментариев отказались.
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