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СМИ узнали о скорой отставке нескольких губернаторов

СМИ: Отставки пяти губернаторов в РФ пройдут в ближайшие дни
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Отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.
"Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов", — пишет издание.
По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.
"Под пристальным вниманием находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области, а также Пермский край (Виктор Басаргин) и Бурятия (Вячеслав Наговицын): ситуация там непростая и требует скорейшего принятия решений", — добавил другой близкий к Кремлю собеседник. Однако, по его словам замены ожидаются не везде.
В управлении внутренней политики от комментариев отказались.
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Политика
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