СМИ узнали о скорой отставке нескольких губернаторов

Отставки порядка пяти губернаторов могут быть объявлены в ближайшие дни, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

"Внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первым шагом, как ожидается, в ближайшие дни станет объявление об отставке порядка пяти губернаторов", — пишет издание.

По словам собеседников газеты, это решение обсуждалось на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

В управлении внутренней политики от комментариев отказались.