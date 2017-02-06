Летчиков будут проверять на алкоголь и наркотики

Министерство транспорта России намерено законодательно обязать российские авиакомпании и центры управления воздушным движением осуществлять медицинские осмотры членов экипажей и авиадиспетчеров с целью выявления признаков употребления алкоголя или наркотиков. Данная мера направлена на повышение уровня безопасности полетов.

Транспортное ведомство подготовило изменения в Воздушный кодекс РФ, с которыми ознакомились «Известия». Предложения Минтранса носят комплексный характер и направлены на ужесточение системы медицинского обеспечения полетов в гражданской авиации. Весной этого года законопроект может быть направлен в правительство с последующим внесением на рассмотрение в Государственную думу

Одно из ключевых предложений Минтранса заключается в том, чтобы ввести обязательную норму проверки состояния здоровья членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением на предмет выявления признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, включая остаточные явления. При этом медосмотр экипажей должен проводиться не только перед, но и после полета. Освидетельствование авиадиспетчеров — до и после рабочей смены.

Сейчас осмотры экипажей воздушных судов и авиадиспетчеров организованы в соответствии с федеральными авиационными правилами медицинского освидетельствования летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации (ФАП-50). Правила были утверждены в 2002 году. Наблюдение за здоровьем членов летного и кабинного экипажей также регламентируется внутренними документами российских авиакомпаний.

Предполетный медицинский осмотр является на сегодня обязательным для всех членов экипажа — пилотов и бортпроводников. В ходе него сотрудник медицинского учреждения проводит визуальный осмотр каждого члена экипажа, измеряет пульс, давление, осматривает горло. Задаются вопросы об отдыхе перед полетом и общем самочувствии. По показаниям могут быть проведены дополнительные исследования: измерение артериального давления, температуры тела, а также освидетельствование для установления факта употребления алкогольных напитков, наркотических средств. Такая же система действует и в отношении авиадиспетчеров.

Послеполетный медосмотр экипажей и авиадиспетчеров законодательно не регламентирует. Опрос некоторых российских авиакомпаний показал, что такие освидетельствования проводятся выборочно или в случае медицинских показаний.

— Предполетный осмотр состоит из осмотра слизистой, внешнего вида, проверки пульса. Если есть какие-то подозрения на любые отклонения, то проводится дальнейший осмотр. Послеполетный медицинский осмотр проводится по медицинским показаниям, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В архангельской авиакомпании «Нордавиа» послеполетные осмотры проводятся выборочно. Помимо этого врачи авиакомпании раз в полгода устраивают выборочное экспресс-тестирование на психотропные вещества. При предполетном осмотре могут провести тест на алкоголь или наркотики.

— Если во время предполетного осмотра у медицинского работника возникает какое-либо подозрение, то он может предложить члену экипажа пройти короткий тест с помощью анализатора алкоголя или экспресс-тест на наличие в организме одного из 10 самых распространенных наркотических средств, — сообщили в пресс-службе «Нордавиа».

сургутской авиакомпании UTair утверждают, что применяют более жесткие требования к контролю состояния авиаперсонала, чем прописано в общепринятых авиационных правилах.

— При выявлении даже малейших отклонений в анализах на предполетном досмотре, в том числе вследствие применения спиртосодержащих лекарств, авиакомпания в обязательном порядке отстраняет персонал от полета, — отметили в UTair.

«Аэрофлоте» также существует система выборочного послеполетного медосмотра. На него отправляют экипаж также в случае авиационных происшествий и при получении информации о подозрении кого-то из членов экипажа в употреблении алкоголя. Кроме того, в крупнейшей российской авиакомпании уделяют отдельное внимание психологическим занятиям с экипажами.

— Пилотов неоднократно тестируют и проверяют. Летчики до 55 лет проходят комиссию один раз в год, старше — через каждые шесть месяцев, плюс проводятся исследования в стационаре. Кроме того, предусмотрено полугодовое и квартальное обследование по показаниям врача отряда, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота».

В отношении авиадиспетчеров проводятся выборочные экспресс-тестирования на наличие в организме наркотических средств, психотропных и других токсических веществ и их метаболитов, исследование пульса. Послесменный медицинский осмотр диспетчеров проводится только по медицинским показаниям. Есть и другие нюансы в проведении медосмотров.

— Перед сменой проверяются все диспетчеры. Но есть исключение из правил, предусмотренное руководящими документами. При дежурстве смен ограниченной численности (до 12 человек) в отдаленных от основной базы местностях (например, в некоторых районах Крайнего Севера) предсменный медицинский осмотр не проводится. Там просто физически может не быть медработника. Решение о допуске к работе по управлению воздушным движением в этих случаях принимает руководитель полетов или старший диспетчер, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Введение новой системы контроля на алкоголь и наркотики — не единственное предложение транспортного ведомства. Среди других инициатив Минтранса — запрет на прием на работу в экипаж или диспетчерами управления воздушным движением для лиц, подвергнутых административному наказанию за употребление наркотических средств, психотропных веществ или любых новых потенциально опасных психоактивных веществ. Но этот запрет предлагается устанавливать на период действия административного наказания.

В период между прохождением врачебно-летной экспертизы в отношении членов экипажей гражданских воздушных судов и диспетчеров управления воздушным движением предлагается ввести профилактические полугодовые медицинские осмотры, а также медицинские осмотры после перерыва в работе более 28 дней.

Серьезные нововведения могут коснуться поступающих и обучающихся по программам подготовки авиаперсонала в средних и высших образовательных учреждениях гражданской авиации. Минтранс предлагает ввести норму обязательного медицинского освидетельствования по правилам, предусмотренным для проведения врачебно-летной экспертизы. Пока прохождение ВЛЭК является обязательным только для тех, кто хочет получить профессию пилота или авиадиспетчера.

В Министерстве транспорта от комментариев воздержались.