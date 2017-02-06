В малых городах появятся жилищные контролеры

В России началась реализация проекта «Создание сети жилищных консультантов в малых городах». Уже в сентябре этого года в глубинке появятся группы активистов, которые будут защищать права жильцов при проведении капитального ремонта дома и устранять ошибки, произошедшие при выставлении счетов за ЖКУ. Сейчас в Министерстве строительства и ЖКХ обсуждается возможность наделить таких активистов официальным статусом «общественный жилищный контролер».

Развитие сети общественного контроля в сфере ЖКХ было инициировано указом президента от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». В 2013 году в результате конкурса был определен оператор данной работы — НП «ЖКХ Контроль».

За прошедшее время был сформирован реестр некоммерческих организаций, работающих в сфере защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. На их базе в каждом субъекте РФ за исключением Севастополя уже появились региональные центры общественного контроля. Но этого оказалась недостаточно.

— Начиная с 2015 года региональным центрам была поставлена задача поиска в муниципальных образованиях активных граждан, которые могли бы стать представителями региональных центров, их «глазами и ушами», — рассказала «Известиям» руководитель НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По ее мнению, без такой разветвленной сети на местном уровне региональные центры просто не могут эффективно выполнять свою работу. Например, чтобы проверить качество капитального ремонта в Норильске Красноярского края или в Алеутском районе Камчатки, общественникам из областного центра пришлось бы преодолеть тысячи километров и потратить приличные суммы, которых в бюджете НКО, как правило, нет. При этом местные представители при должной подготовке могут провести первичную проверку сами.

Проект направлен на формирование в глубинке групп активистов. Они будут оказывать квалифицированную помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг и проводить работу по жилищному просвещению жителей. Всего подготовят не меньше 1000 специалистов, работающих не менее чем в 500 муниципальных образованиях 45 субъектов РФ.

— Мы уже получили подтверждение более чем от полутора тысяч граждан, желающих участвовать. И не все обратившиеся новички, — отметила Светлана Разворотнева. По ее словам, за время работы региональные центры провели тысячи образовательных семинаров, совещаний и круглых столов. Среди слушателей были в основном председатели ТСЖ, советов домов и активные собственники.

Сейчас «ЖКХ Контроль» проводит дополнительный набор волонтеров, которые хотят навести порядок в своем доме и городе.

— Кроме того, мы обсуждаем с Министерством строительства и ЖКХ возможность введения на федеральном уровне статуса «общественный жилищный контролер». Минстрой уже поддержал эту идею. А в случае принятия соответствующего закона статус жилищных консультантов будет официально подтвержден, — отметила Светлана Разворотнева.

В I квартале этого года пройдет массовое обучение активистов проекта основам жилищной грамотности. Планируется провести десять онлайн-семинаров, по итогам которых волонтеры пройдут онлайн-тестирование. И только те, кто успешно сдаст тест, получат сертификаты «жилищных консультантов». В рамках проекта разработаны онлайн-система тестирования знаний «ЖКХ Диктант» и учебное пособие «Азбука ЖКХ».

Среди основных функций будущих муниципальных консультантов — проведение первичных консультаций по взаимодействию с управляющими организациями, помощь в устранении нарушений при начислении счетов за ЖКУ, соблюдение прав собственников при проведении капитального ремонта.

По словам председателя Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Санкт-Петербурга Марины Акимовой, в некоторых городах России уже существуют, к примеру, юридические клиники. С их помощью удается привлечь студентов юрфаков к консультациям населения по вопросам жилья.

— В целом я только «за» любые способы правового просвещения населения в жилищной сфере. Но нужно учить людей не только написать жалобы, но и заботиться о своем имуществе. Воспитывать собственников нужно начиная со школьной скамьи, — сказала Марина Акимова.

Эксперт по ЖКХ центра дистанционного обучения АКАТО Дмитрий Нифонтов считает, что обсуждаемая инициатива может привести к появлению большого количества непрофессионалов.

— Жилищное законодательство очень сложное и динамично меняется. Даже специалисты, профессионально занимающиеся ЖКХ, нередко испытывают затруднения при решении вопросов применения жилищного законодательства, не говоря уже о дилетантах, сеть которых, судя по всему, и планируется создать. Либо это будет сеть лично заинтересованных в достижении неких индивидуальных целей людей. Ни тот ни другой вариант, на мой взгляд, не будет способствовать повышению жилищной грамотности обывателей, — поделился своим мнением эксперт.