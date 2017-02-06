Сенатор Грэм предложит новые санкции против России за «вмешательство в выборы»

Представитель в сенате Конгресса США от штата Южная Каролина республиканец Линдси Грэм заявил, что внесет очередной законопроект об антироссийских санкциях. Как передает в воскресенье, 5 февраля, РИА Новости, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

«Я намерен предложить законопроект о санкциях против России за вторжение в наши выборы. Мы должны наказать их за то, что они сделали на нашем собственном дворе», — сказал Грэм.

10 января сообщалось, что республиканцы Джон Маккейн , Линдси Грэм и Роберт Портман вместе с демократами Беном Кардином и Бобом Менендесом внесли в сенат законопроект об ограничительных мерах в отношении России за якобы имевшее место вмешательство в кампанию по выборам президента США.