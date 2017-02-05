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В США готовятся рассмотреть очередной антироссийский законопроект
В Конгрессе США зарегистрирован проект закона о поддержке Украины и "дальнейшем сдерживании российской агрессии". Полный текст документа под номером H. R. 830 от 2 февраля сего года отсутствует на сайте Конгресса, имеется лишь ссылка на него.
Инициатор законопроекта конгрессмен от Демократической партии Эллиот Энгель охарактеризовал основную цель собственного опуса: "Сдерживать, немедленно реагировать, останавливать российскую агрессию в Украине, помогать демократическому преобразованию Украины".
Документ будет обсужден в трех постоянных комитетах: комитете по международным делам, финансовом и юридическом комитете.
Схожий по содержанию проект закона "О поддержке стабильности и демократии в Украины" (STAND for Ukraine Act) был принят нижней палатой Конгресса 22 сентября 2016 года. Его инициаторы попытались в течение 5 последующих лет сделать невозможной отмену ограничительных мер, введенных США против России из-за воссоединения с Крымом. Статус закона документ, впрочем, так и не обрел: Сенат США "не уложился" в отведенный для этого срок - до конца 2016 года.
Законопроект Энгеля № H. R. 830 также необходимо будет одобрить Палатой представителей Конгресса США и Сенатом.
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