Минобороны опровергло гибель пяти россиян в Сирии

Военные назвали ложью и информационным вбросом сообщение телеканала «Аль-Джазира» о гибели российских солдат, сообщает РИА Новости

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков , заявил, что все российские военнослужащие в Сирии живы и выполняют свои задачи.

«Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира" о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом»,— сказал Конашенков.

По его словам, остается сожалеть, что одно из крупнейших ближневосточных СМИ «занимается распространением подобных фальшивок».

Ранее арабское ТВ сообщило, что ночью рядом с Латакией погибли пять российских солдат после взрыва военного автомобиля.