СМИ: конгрессмен Шифф считает, что Трамп поставил на кон репутацию ради отношений с РФ

Президент США Дональд Трамп "поставил на кон свою репутацию ради лучших отношений с Россией". Такое мнение выразил в понедельник в интервью телекомпании MSNBC американский конгрессмен-демократ Адам Шифф

"По-моему, русским сейчас практически все, что угодно, может сойти с рук, и это чрезвычайно меня тревожит", - считает законодатель.

"На мой взгляд, в его представлениях о мире вы можете быть либо за него, либо против него, а ( президент России ) Владимир Путин - за него", - сказал Шифф о Трампе. Именно поэтому, на его взгляд, новый американский лидер и готов рисковать репутацией ради улучшения отношений с Москвой.

Для американской аудитории такие высказывания законодателя, возглавляющего фракцию демократов в комитете по разведке нижней палаты Конгресса США , звучат как тревожное предостережение. Они полностью соответствуют установкам "боевого штаба" демократической оппозиции по дискредитации Трампа и его администрации. Согласно планам такой работы демократов, попадавшим ранее в печать США, одним из приоритетов в ней должно быть "непрестанное освещение влияния Владимира Путина и России на Трампа и его администрацию".

Сам Трамп не раз говорил, что действительно хочет "поладить" с Россией, прежде всего для совместной борьбы с международным терроризмом, но не уверен, что у него это получится. В свою очередь российское руководство также выражало готовность к выстраиванию конструктивных отношений с новой вашингтонской администрацией, но предупреждало, что судить станет не по словам, а по делам.