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Bloomberg: ЕС планирует продлить персональные санкции против России на полгода
Евросоюз планирует в середине марта продлить еще на полгода санкции в отношении более 100 граждан России и Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на брюссельских чиновников. Продление санкций коснется совладельца «СМП Банка» Аркадия Ротенберга и крупнейшего акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука.
Санкции, введенные Европейским союзом, предполагают под собой замораживание активов и запрет на въезд в страны союза.
ЕС, США, и несколько других стран ввели санкции в отношении России в марте 2014 года в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. США и ЕС постепенно расширяют список российских и физических юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения.
В соответствии с опросом Bloomberg, проведенном среди экономистов в январе, шанс снятия санкций США в течение ближайших 12 месяце составляет 60%, ЕС – 44%.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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