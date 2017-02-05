Bloomberg: ЕС планирует продлить персональные санкции против России на полгода

Санкции, введенные Европейским союзом, предполагают под собой замораживание активов и запрет на въезд в страны союза.

ЕС, США, и несколько других стран ввели санкции в отношении России в марте 2014 года в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. США и ЕС постепенно расширяют список российских и физических юридических лиц, в отношении которых действуют ограничения.

В соответствии с опросом Bloomberg, проведенном среди экономистов в январе, шанс снятия санкций США в течение ближайших 12 месяце составляет 60%, ЕС – 44%.