Глава МИД Китая заявил о важности взаимной поддержки в отношениях с Россией

Китай ценит взаимную поддержку в российско-китайских отношениях. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с послом России Андреем Денисовым

«Ценность российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства заключается в непоколебимой взаимной поддержке», — приводит РИА Новости текст сообщения МИД КНР.

По словам Ван И, «многовекторное деловое сотрудничество и укрепление стратегической устойчивости двух стран является особо ценным и существенным в нынешней международной ситуации, полной неопредёленностей».

Ранее МИД Китая позитивно оценил слова Лаврова об отношениях между странами.