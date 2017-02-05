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Глава МИД Китая заявил о важности взаимной поддержки в отношениях с Россией
Китай ценит взаимную поддержку в российско-китайских отношениях. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И на встрече с послом России Андреем Денисовым.
«Ценность российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнёрства заключается в непоколебимой взаимной поддержке», — приводит РИА Новости текст сообщения МИД КНР.
По словам Ван И, «многовекторное деловое сотрудничество и укрепление стратегической устойчивости двух стран является особо ценным и существенным в нынешней международной ситуации, полной неопредёленностей».
Ранее МИД Китая позитивно оценил слова Лаврова об отношениях между странами.
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