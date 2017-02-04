В Минобороны ответили на заявление Хирурга о парке «Патриот»

Министерство обороны прокомментировало ситуацию, сложившуюся вокруг парка «Патриот» в Севастополе - совместного проекта ведомства и клуба российских байкеров «Ночных волки». Недавно Минобороны заявило об отказе участвовать в реализации проекта парка у горы Гасфорта. Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что заставит министерство вернуться к первоначальному замыслу. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Минобороны не участвовало и не позволит втянуть себя в дрязги вокруг строительства в Севастополе парка "Патриот"», - подчеркнул официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков

Он также отметил, что Минобороны считается с мнением севастопольцев по поводу создания этого парка.

«Поэтому попытки сделать парк "Патриот" "яблоком раздора" - тщетны и недальновидны», - заявил представитель Минобороны.

26 ноября прошлого года состоялось официальное открытие парка «Патриот», который фактически еще не построен. Глава города Дмитрий Овсянников заявлял тогда, что концепция развития парка будет размещена на сайте города. «Ночные волки» устроили на мероприятии «байк-шоу» с пиротехническими эффектами.