Жириновский предложил Лукашенко отдать Белоруссию России

«Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз . Как хорошо», — сказал он на съезде ЛДПР. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на «Вести»

«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет», — сказал он, добавив, что глава Белоруссии «высосал из России» все, что можно.

Накануне стало известно, что Минск собирается судиться с Москвой из-за срыва договоренностей по поставкам нефти. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Россия сократила поставки нефти, поэтому страна обратилась в суд. Кроме того, долг Белоруссии за газ составляет около $500 млн.