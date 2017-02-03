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Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с Белоруссией
Для российских граждан вводятся новые правила нахождения в приграничных районах с Белоруссией. Жители регионов должны будут получить разрешение, чтобы попасть на пограничную территорию. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, жителям приграничных с Белоруссией районов необходимо поставить отметку в паспорте «ПЗ» (пограничная зона). В публикации отмечается, что россияне, проживающие за территорией пограничной зоны, для посещения района должны будут направить в пограничную службу запрос на разрешение по электронной почте. Нарушителей новых правил могут выдворить в «непограничный» район и выписать им штраф до 1 тысячи рублей. Согласно распоряжению главы ФСБ России Александра Бортникова, пограничная зона была установлена 1 февраля в Псковской, Брянской и Смоленской областях.
Как отмечают в пресс-службе Кремля, пограничные зоны между Россией и Белоруссией установлены для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран. В ведомстве подчеркнули, что пограничный режим между двумя странами не вводился, а, следовательно, «никаких последствий от такого введения для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, нет и быть не может». Иностранцев в пограничной зоне могут задержать пограничники и попросить въехать в Россию через погранпункты «Новые Юрковичи» в Брянской области или КПП «Бурачки», располагающегося на границе России и Латвии в Псковской области.
Установление пограничной зоны стало ответом на подписанный 9 января белорусским президентом указ, разрешающий безвизовый въезд в республику на срок не более пяти суток гражданам 80 стран. В список стран, которые подпадают под указ главы Белоруссии, входят все страны-члены Европейского союза, США, Япония, Индонезия и Бразилия.
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