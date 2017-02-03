Вводится новый порядок пребывания россиян в погранзоне с Белоруссией

Новые правила пребывания россиян в приграничных районах с Белоруссией вводятся с образованием там погранзоны.

Теперь жители регионов должны будут получить специальные разрешения, чтобы попасть на эту территорию. Правила пересечения границы останутся неизменными, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что пограничный режим между Россией и Белоруссией не вводился, российская сторона установила лишь режим пограничных зон для регламентирования посещения этих районов гражданами третьих стран. Следовательно, отметили в Кремле, "никаких последствий от такого введения для граждан Союзного государства, то есть граждан России и Белоруссии, нет и быть не может".

По данным источника, чтобы жители приграничных с Белоруссией районов могли беспрепятственно находиться в погранзоне, им нужно поставить отметку в паспорте "ПЗ" - пограничная зона. Собеседник агентства отметил, что возможны варианты: или еще один штамп в паспорте, или регистрация в местном населенном пункте. Пределы пограничной зоны установлены в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией.

"И дальше местные жители могут ехать хоть домой, хоть в Белоруссию. Тем, кто живет не в пограничной зоне, надо получить разрешение на въезд сюда, запрос на разрешение можно послать в погранслужбу по электронной почте. Документ делается бесплатно", - добавил собеседник.

Таким образом, жители других регионов РФ, если захотят, например, навестить родственников, проживающих в погранзоне с Белоруссией, должны будут получить специальное разрешение. В противном случае нарушителя могут не пустить туда, оштрафовать (до 1 тыс. рублей) или выдворить в "непограничный" район.

"В Брянской области такая погранзона уже есть у границы с Украиной. В первый год, когда ее ввели, люди шумели - мол, неудобно из-за запросов, разрешений. Но сейчас все привыкли, и такие разрешение уже выдаются массово", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Иностранцам на заметку

Источник отметил, что иностранцев в погранзоне могут задержать пограничники и попросить въехать в Россию через погранпункты - "Новые Юрковичи" в Брянской области или КПП "Бурачки" на границе РФ и Латвии в Псковской области.

По словам собеседника, в прессе уже появилось множество кривотолков насчет того, что граница с Белоруссией вскоре закроется. "Никаких пунктов пропуска, никаких пунктов досмотра на границе с Белоруссией приказ не предусматривает. Он определяет лишь пределы границы этой зоны, где могут легитимно работать пограничники", - сказал он.

Для россиян, которые захотят выехать из России в Белоруссию, правила пересечения границ останутся прежними. То есть и россиянин, и белорус может беспрепятственно ехать и по трассе М1 "Москва - Минск", и по А-240 "Брянск - Гомель" без всяких разрешений. "Когда дорога будет идти по погранзоне, которую отметят спецзнаками, автомобиль могут остановить пограничники для проверки. Если ничего криминального найдено не будет, то людям пожелают счастливого пути, и они смогут продолжить путь", - сказал собеседник агентства.

О погранзоне

В пресс-службе Кремля отметили, что Россия "не является пионером в этом вопросе": еще 14 сентября 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который регламентирует установление приграничных территорий в пределах территориально-административных единиц, примыкающих границе.

"Совершенно справедливым образом подписание такого указа и введение приграничных территорий было обусловлено интересами обеспечения пограничной и приграничной безопасности, а также организацией надлежащего уровня взаимодействия по пресечению незаконной миграции, наркотрафика и контрабанды. Абсолютно правильная аргументация, абсолютно правильное решение, и в данном случае наши пограничники идут абсолютно по такому же пути", - заметили в Кремле.

Как сообщалось ранее, директор ФСБ России Александр Бортников поручил с 1 февраля установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ, он "направлен на создание необходимых условий охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов".