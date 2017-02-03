Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Матвиенко возмутилась зарплатой учителей в Ивановской области
Спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко возмутили зарплаты учителей в Ивановской области. По ее словам, российские субъекты, в которых зарплата учителей меньше средней по региону, нарушают «майские указы» президента России Владимира Путина. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство «Интерфакс».
Свое возмущение низкой оплатой труда учителей Матвиенко выразила после того, как учительница школы Комсомольского района Ивановской области заявила, что с 1 января 2017 года в ее районе зарплата упала со средней в 20 тысяч рублей до 14 тысяч рублей. По словам преподавателя, в другой школе зарплаты упали до 7 тысяч рублей. Матвиенко попросила министра образования и науки России Ольгу Васильеву разобраться в ситуации. В ответ глава ведомства пообещала обсудить этот вопрос с главой Ивановской области Павлом Коньковым.
В сентябре 2016 года российский президент Владимир Путин заявлял, что федеральные власти должны следить за уровнем зарплат учителей и реагировать, если они падают. Майские указы – наименование 11 указов, подписанных Путиным 7 мая 2012 года. В документах содержатся 218 поручений правительству России для выполнения в течение 2012-2020 годов. Согласно указам, с 2012 года заработная плата учителей не должна опускаться ниже средней зарплаты по региону. К 2018, согласно майским указам, зарплаты преподавателей вузов и научных сотрудников должны превысить среднюю по региону вдвое.
Оставить комментарий