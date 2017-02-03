Путин о зарплатах россиян: есть все шансы приподняться

Хотя в 2016 году зарплаты жителей страны снизились, а покупательская способность упала, президент увидел шансы для роста. «Надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», - заверил он.

Такое заявление президент сделал на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным . Глава региона признал, что зарплаты местных жителей снизились на уровень инфляции, хотя чиновники «повышали их в соответствии с нормами».