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Путин о зарплатах россиян: есть все шансы приподняться
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году зарплаты россиян могут «немножко приподняться» после прошлогоднего снижения. Об этом сообщает РИА Новости.
Хотя в 2016 году зарплаты жителей страны снизились, а покупательская способность упала, президент увидел шансы для роста. «Надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться», - заверил он.
Такое заявление президент сделал на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Глава региона признал, что зарплаты местных жителей снизились на уровень инфляции, хотя чиновники «повышали их в соответствии с нормами».
Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что реальные заработные платы граждан РФ выросли на 0,6 процентных пункта. По его мнению, зарплатам удалось «выйти из тенденции снижения».
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