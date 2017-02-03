В Госдуме предложили переписать учебники истории

Госдуме предлагают назвать Февральскую революцию переворотом 1917 года, так как эти события не должны расцениваться как нечто позитивное. А термин "переворот" напомнит школьникам о дворцовых заговорах, сообщает Life

Инициатором выступил зампред Комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов

«Февральский и октябрьский перевороты и последовавшая за ними Гражданская война не могут отмечаться в качестве дат, памятных для России, поскольку эти годы запомнились развалом великой державы и истреблением русских русскими. Более того, первые 10 лет после свержения монархии сами большевики и их союзники отмечали эту дату именно как годовщину февральского переворота, — говорит в письме к министру образования Ольге Васильевой Чернышов. — Сначала были заговор и переворот, а только потом закрепившиеся у власти большевики стали заниматься преобразованиями, которые можно считать революционными».

Однако историки с мнением депутата категорически не согласны. Отмечается, что февральская революция не может сводиться к какому-то заговору и перевороту. Это событие, которое привело к провозглашению республики в сентябре 1917 года.