Пушков: слова Хэйли о Крыме напоминают риторику Пауэр и Обамы

Сенатор Алексей Пушков считает, что заявление постпреда США при ООН Никки Хэйли о снятии санкций по Крыму с России в случае возврата полуострова Украине, напоминает риторику ее предшественницы Саманты Пауэр

Пушков отметил при этом, что считает странным обсуждение России в ситуации, когда заседание было посвящено Украине и обстрелам Донбасса.

Похоже, новый предст.США в ООН пришла туда с текстом, к-ый написала ей С.Пауэр. Как можно осуждать Россию, когда ВСУ обстреливают Донбасс ?